POL-NE: Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Korschenbroich (ots) - Um kurz vor 11:00 Uhr ereignete sich am Montag (02.06.) auf der B230 ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verstarb. Ein 81 Jahre alter Mann aus Esterwegen befuhr mit seinem Pkw aus Richtung Mönchengladbach kommend die B230 in Richtung Neuss. In Höhe der Brücke der Kreisstraße 4 geriet er aus bislang nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden LKW zusammen. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt. ...

