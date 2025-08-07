Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Aufmerksame Zeugin unterstützt bei Festnahme

Gelsenkirchen (ots)

Weil eine 36-Jährige am frühen Donnerstagmorgen, 7. August 2025, gegen 3.30 Uhr klirrendes Glas aus Richtung eines Kiosks auf der Cranger Straße in Erle hörte, wurde sie skeptisch. Bei näherem Hinsehen beobachtete die Zeugin, wie zwei Männer aus dem Fenster des Kiosks auf die Straße traten und ein dritter Mann kurze Zeit später folgte. Die 36-Jährige informierte umgehend die Polizei und gab eine umfangreiche Täterbeschreibung ab. Mehrere Streifenwagen begaben sich in die Fahndung und konnten kurze Zeit später ein Trio, auf das die Beschreibung zutraf, kontrollieren. Die Männer, ein 41-jähriger und ein 37-jähriger Gelsenkirchener sowie ein 51-Jähriger ohne festen Wohnsitz, hatten verschiedene Tabakwaren bei sich, die nach aktuellem Ermittlungsstand aus dem Kiosk stammen. Sie wurden vorläufig festgenommen und zum Polizeigewahrsam transportiert.

Die Beamten nahmen den Tatort auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bandendiebstahls ein.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell