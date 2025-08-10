Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach gefährlicher Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag, 09.08.2025, wurde die Polizei gegen 22:45 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Gelsenkirchen-Horst auf der Essener Str. gerufen. Eine 39jährige stark alkoholisierte Gelsenkirchenerin habe im Zuge eines zunächst verbalen Streits mit einem Küchenmesser auf einen 48jährigen Horster eingestochen. Dieser wurde dabei nur oberflächlich verletzt. Da die Tatverdächtige hoch aggressiv und nicht zu beruhigen war, sollte sie dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Vor Ort und während des Transportes beleidigte und bedrohte sie die eingesetzten Beamten. Auf der Wache musste ihr dann gegen ihren Willen eine Blutprobe entnommen werden. Dort leistete sie dann durch Schlagen und Treten Widerstand. Sie beleidigte neben den Polizeibeamten zudem den Vertragsarzt. Die 39jährige erwartet eine Strafverfahren. Die Beamten verblieben unverletzt.

