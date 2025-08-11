PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Feuer an einer Gasleitung - Staatsschutz ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Feuer an einer Gasleitung in Rotthausen am späten Freitagabend, 8. August 2025, hat der Staatschutz die Ermittlungen aufgenommen. Ein Zeuge hatte gegen 23.40 Uhr die Rettungskräfte alarmiert, weil er an einem Gaswerk an der Bonnekampstraße Flammen hochschlagen sah. Kräfte der Feuerwehr kühlten die betroffenen Leitungen und löschten den Brand. Polizeibeamte sicherten vor Ort Spuren. Wie der Brand entstand, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Schadenshergang geben können. Die Telefonnummern für Hinweise sind 0209 365 8501 oder 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Thomas Nowaczyk
Telefon: +49 (0) 209 365-2010
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

