PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Radfahrer stürzt, Mann verstirbt noch an der Unfallstelle

Metelen (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Metelen befuhr am Samstag (16.08.) in den frühen Morgenstunden mit seinem E-Bike den Radweg entlang der K73 in Richtung Metelen.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechs vom Radweg ab und stürzte mit seinem Rad in den Graben. Der Metelener verstarb noch an der Unfallstelle. Er wurde morgens von Zeugen aufgefunden, die dann den Rettungsdienst und die Polizei informierten.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an. Zeugen, die den Sturz beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, 02553/9356-4155.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt
Pressestelle
Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Steinfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Weitere Meldungen: Polizei Steinfurt
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 09:48

    POL-ST: Steinfurt, Diebstahl aus Kfz

    Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag (15.08.), 20.00 Uhr bis Samstag (16.08.), 08.15 Uhr in einen Audi A 4 eingestiegen. Das Fahrzeug war auf dem Grünen Weg in Höhe der Hausnummer 13 geparkt. Wie die Täter in das Auto gelangten, ist noch unklar. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie einen geringen zweistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer Hinweise ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:25

    POL-ST: Rheine, Messenger-Betrug

    Rheine (ots) - Am Freitag (15.08.) ist eine 24-jährige Frau aus Rheine Opfer eines Messenger-Betrugs geworden. Sie erhielt auf ihrem Handy eine Nachricht, in der stand, dass das Sicherheitsverfahren ihres Kontos erneuert werden müsse. Die Frau klickte daraufhin den mitgesandten Link an und wurde auf eine Internetseite geleitet, die so aussah, wie die ihres Geldinstitutes. Sie gab dort, wie gefordert, ihr Passwort und den dazugehörigen Net-Key ein. Kurz darauf erhielt sie ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 09:22

    POL-ST: Hörstel, Einbruch in Wohnhaus

    Hörstel (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag (15.08.) zwischen 12.00 Uhr und 21.00 Uhr in ein Wohnhaus an der Kanalstraße eingestiegen. Das Haus liegt zwischen der Westfalenstraße und der Angerstraße. Wie die Täter in das Haus gelangten, ist noch unklar. Nach ersten Ermittlungen entwendeten die Unbekannten diverse Gegenstände. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im unteren vierstelligen Euro-Bereich. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren