Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Radfahrer stürzt, Mann verstirbt noch an der Unfallstelle

Metelen (ots)

Ein 54-jähriger Mann aus Metelen befuhr am Samstag (16.08.) in den frühen Morgenstunden mit seinem E-Bike den Radweg entlang der K73 in Richtung Metelen.

Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechs vom Radweg ab und stürzte mit seinem Rad in den Graben. Der Metelener verstarb noch an der Unfallstelle. Er wurde morgens von Zeugen aufgefunden, die dann den Rettungsdienst und die Polizei informierten.

Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an. Zeugen, die den Sturz beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ochtrup, 02553/9356-4155.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell