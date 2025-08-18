Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Schwerer Verkehrsunfall, Neuenkirchener Straße - Brücke über dem Kanal gesperrt

Recke (ots)

Am heutigen Montag (18.08.) ist es um 12:47 Uhr im Bereich Kowallstraße / Neuenkirchener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Zwei Fahrzeuge, die beide von der Kowallstraße über die Neuenkirchener Straße in Richtung Recke unterwegs waren, kollidierten bei einem Überholmanöver auf der dortigen Brücke über den Mittellandkanal.

Ein Unfallbeteiligter überschlug sich mit seinem Fahrzeug. Das andere Fahrzeug kam ausgangs der Brücke an einem Baum zum Stehen. Beide Fahrer wurden schwer verletzt mit dem Rettungswagen und Hubschrauber in Krankenhäuser gebracht.

Die Brücke ist zur Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell