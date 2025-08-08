Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Resthof brannte

Landkreis Wittmund (ots)

Brandgeschehen

Ein landwirtschaftliches Anwesen in Rispelerhelmt bei Wittmund ist in der Nacht zu Freitag in Brand geraten. Die Leitstelle wurde um kurz nach 0 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte an der Örtlichkeit eintrafen, stand der Wohnbereich des Anwesens im Ortsteil Leerhafe bereits in Vollbrand. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Aus dem Scheunenbereich konnten diverse Tiere, darunter zwei Ziegen, zwei Schweine, ein Hahn, ein Kaninchen und ein Pony, gerettet werden. Darüber hinaus sollen sich sechs Hunde im brandbetroffenen Wohnbereich aufgehalten haben. Sie fielen nach derzeitigem Kenntnisstand den Flammen zum Opfer. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Freiwilligen Feuerwehren Leerhafe, Ardorf und Wittmund übernahmen die Löscharbeiten. Ebenfalls im Einsatz waren auch Mitarbeiter des Bauhofs Wittmund und des Veterinäramts.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell