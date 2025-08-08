Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Einbruch in Wohnhaus

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in ein Wohnhaus in Westerende-Holzloog eingebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, in der Holzlooger Straße gewaltsam Zutritt zu einem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde offenbar nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in Wiesmoor kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen 14.20 Uhr und 14.50 Uhr beim Rangieren vor einem Supermarkt an der Hauptstraße einen schwarzen BMW 3er. Der entstandene Sachschaden am der Beifahrerseite liegt bei rund 2.000 Euro. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell