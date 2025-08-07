Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Lack zerkratzt

Esens - Unfallzeuge gesucht

Friedeburg - Lkw-Fahrer gesucht

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Lack zerkratzt

In Esens wurde der Lack eines Autos zerkratzt. Am vergangenen Freitag gegen 11.45 Uhr stellte der Halter eines grünen BMW i4 seinen Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bürgermeister-Becker-Straße ab. Als er nach dem Einkaufen, gegen 12.05 Uhr, zu seinem Auto zurückkehrte, waren mehrere Kratzer in der Fahrertür. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfallzeuge gesucht

Die Polizei sucht den Zeugen eines Parkplatzunfalls in Esens. Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr stieß im Taddigsweg eine Mercedes-Fahrerin beim Rangieren gegen einen geparkten Opel und beschädigte die vordere Stoßstange. Die Unfallverursacherin flüchtete von der Örtlichkeit. Eine männliche Person soll den Vorfall beobachtet und vor Ort noch mit den Geschädigten gesprochen haben. Der Zeuge ist aber namentlich leider nicht bekannt. Die Polizei bittet den Mann, sich unter 04971 926500 zu melden.

Friedeburg - Lkw-Fahrer gesucht

Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Donnerstag in Friedeburg einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Er fuhr gegen 12.50 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße und geriet in Höhe der Sparkasse auf die Spur einer entgegenkommenden Ford-Fahrerin. Die Ford-Fahrerin musste ausweichen und kollidierte mit einer Beetumrandung. An ihrem Auto entstand Sachschaden. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Er soll einen weißen Lkw mit Planenverdeck gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Friedeburg unter 04465 945780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell