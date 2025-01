Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Holm

Pinneberg - Zwei Einbruchsversuche in Einfamilienhäuser - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Holm/Pinneberg (ots)

Am Freitagabend (03.01.2025) ist es in der Bogenstraße in Pinneberg zu einem Einbruchsversuch gekommen, bei dem zwei Unbekannte während der Tatausführung gesehen wurden. Zudem ist es am Samstag (04.01.2025) tagsüber in der Straße An de Masch in Holm zu einem weiteren Einbruchsversuch an einem Einfamilienhaus gekommen.

Ein Anwohner in der Bogenstraße hörte gegen kurz nach 20:00 Uhr Geräusche an der Hauseingangstür am Nachbarhaus und sah nach dem Rechten. Dort befanden sich zwei männliche Personen, die nach Erblicken die Örtlichkeit zu Fuß in Richtung Gärtnerstraße verließen. An der Hauseingangstür ließen sich frische Beschädigungen feststellen, die auf einen Einbruchsversuch hindeuteten.

Umgehend alarmierte Einsatzkräfte konnten die beiden unbekannten Personen, die auf ein Alter von 25 - 30 Jahre geschätzt wurden und dunkel gekleidet waren, nicht mehr antreffen.

In Holm ist es am Folgetag zwischen ungefähr 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr zu einer weiteren Einbruchstat an einem Einfamilienhaus gekommen, bei der Unbekannte gewaltsam ins Haus gelangten, aber nach bisherigen Erkenntnissen keine Gegenstände entwendeten.

Für beide Taten sucht die ermittlungsführende Kriminalpolizei Pinneberg -dortiges Sachgebiet 4- Zeugen. Wer hat in jeweiliger Tatortnähe verdächtige Personen gesehen oder kann weitere Angaben zu den beiden flüchtigen Personen machen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

