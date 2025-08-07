Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Autofahrerin kam von Fahrbahn ab

Aurich - Autofahrerin kollidiert mit Baum

Upgant-Schott - Radfahrer verletzt

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen in Aurich-Sandhorst von der Fahrbahn abgekommen. Die 32-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr mit einem Peugeot auf dem Kreihüttenmoorweg und geriet auf Höhe der Hausnummer 21 alleibeteiligt nach rechts. Sie kollidierte dort mit einem gemauerten Zaunelement. Die Fahrerin wurde vermutlich leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 12.000 Euro.

In Aurich ist am Mittwoch eine 39-jährige VW-Fahrerin mit einem Baum kollidiert. Gegen 13 Uhr fuhr die Frau auf der Sandhorster Straße in Fahrtrichtung Walle und kam aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Aufgrund der Beschädigungen musste ihr Auto abgeschleppt und der Baum gefällt werden.

Ein 75-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Upgant-Schott verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war gegen 16.50 Uhr eine 75-jährige Autofahrerin auf der Upganter Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Rosenstraße abbiegen. Sie übersah hierbei auf dem Radweg an der Upganter Straße den 75-jährigen Mann auf seinem Fahrrad. Es kam zum Unfall. Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

In Norden kam es am Montag zu einer Unfallflucht. Zwischen 7.40 Uhr und 16.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer beim Rangieren auf einem Parkplatz hinter dem Krankenhaus an der Juister Straße gegen einen grauen Mercedes CLA. Der entstandene Schaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon, vermutlich in einem weißen Pkw. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

