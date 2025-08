Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage - Fahrräder gestohlen

Großheide - Pedelec-Fahrer vom Unfallort geflüchtet

Großefehn/Timmel - Autofahrer geriet in Leitplanke

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage - Fahrräder gestohlen

In Hage kam es in den vergangenen Tagen zu Fahrraddiebstählen. Am Sonntag zwischen 9.30 Uhr und 14.30 Uhr entwendeten Unbekannte im Wichter Weg ein sehr auffälliges, orangefarbenes Herren-Pedelec von QWIC. Am Folgetag wurde im Mannenweg auch ein graues Rennrad von Cannondale gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 973980.

Verkehrsgeschehen

Großheide - Pedelec-Fahrer vom Unfallort geflüchtet

In Großheide ist ein Pedelec-Fahrer nach einem Verkehrsunfall geflüchtet. Am Montag gegen 6.40 Uhr kam der Unbekannte mit seinem Pedelec aus der Straße Müntjedorf und kreuzte die Großheider Straße. Hierbei missachtete er nach ersten Erkenntnissen die Vorfahrt eines 27-jährigen Renault-Fahrers. Um einen Zusammenprall zu verhindern, musste der Renault-Fahrer ausweichen und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Leitpfosten. Der Pedelec-Fahrer setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Die Polizei bittet unter 04936 912760 um Hinweise.

Großefehn/Timmel - Autofahrer geriet in Leitplanke

Zu einer Unfallflucht kam es bereits vor einigen Wochen auf der Leerer Landstraße (L14) in Timmel. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Freitag, 11. Juli, gegen 18.30 Uhr auf der L14 aus Richtung Neermoor kommend in Richtung Timmel. In Höhe der Brücke über dem Fehntjer Tief überholte er trotz Gegenverkehr ein anderes Auto. Ein 24-jähriger Fahrer eines grauen VW Golf musste dem Überholenden ausweichen und kollidierte mit der Leitplanke. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter in Richtung Timmel, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er soll einen dunklen Kombi gefahren haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

