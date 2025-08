Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

In der Finkenburgstraße in Wittmund hat sich am Wochenende eine Unfallflucht ereignet. Zwischen Freitag, 11 Uhr, und Sonntag, 15 Uhr, rangierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf den Parkflächen gegenüber der Hausnummer 9 und stieß dabei gegen einen blauen VW Tiguan. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon, hinterließ aber weiße Lackanhaftungen an dem VW. Hinweise nimmt die Polizei unter 04462 9110 entgegen.

Zu einer Unfallflucht kam es vergangene Woche in Carolinensiel. Ein unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, in der Straße Am Harlebogen den Stabmattenzaun vor einem Ferienhaus. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei bittet unter 04462 9110 um Hinweise.

