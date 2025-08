Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Sonntag, den 03.08.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Südbrookmerland - Fußgänger von Pkw erfasst

In der Nacht zu Sonntag ereignete sich in der Ekelser Straße in Südbrookmerland ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 27-jährige Autofahrerin die Ekelser Straße in Richtung Moordorf, als es bei Dunkelheit und Regen zu dem Zusammenstoß mit dem Fußgänger kam, der sich auf der Fahrbahn befand. Der 21-jährige Fußgänger wurde dabei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 29-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen.

Altkreis Norden

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat eine Polizeistreife ein Auto in Marienhafe kontrolliert und festgestellt, dass der 28-Jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist und sogar womöglich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol steht, sodass weitere Maßnahmen folgten.

