Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt

Wiesmoor -Schwerer Unfall auf der Hauptstraße

Aurich - Unfallflucht vor Ärztehaus

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

In der Auricher Innenstadt wurde am Donnerstag ein Auto beschädigt. Unbekannte verursachten auf einem Parkplatz am Marktplatz eine Delle an einem grauen Mercedes Vito. Der Sachschaden liegt bei rund 1.000 Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Wiesmoor -Schwerer Unfall auf der Hauptstraße

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstagabend in Wiesmoor. Gegen 20 Uhr fuhr eine 64-jährige Frau mit einem vierrädrigen Elektrokleinstfahrzeug auf der Pollerstraße und wollte nach links auf die Hauptstraße (B 436) einbiegen. Auf der Bundesstraße geriet sie beim Einbiegen offenbar in den dortigen Gegenverkehr und stieß mit einem 32-jährigen Ford-Fahrer zusammen, der in Fahrtrichtung Bagband fuhr. Die 64-jährige wurde eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau in eine Klinik. Der 32-jährige Autofahrer und seine 36-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die B 436 war in Höhe der Pollerstraße für mehrere Stunden vollgesperrt.

Aurich - Unfallflucht vor Ärztehaus

Auf dem Parkplatz eines Ärztehauses im Lüchtenburger Weg in Aurich hat sich am Donnerstag eine Unfallflucht ereignet. Ein derzeit unbekannter Autofahrer touchierte zwischen 12.50 Uhr und 13.50 Uhr beim Ausparken einen schwarzen BMW 1er und verursachte Sachschaden. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Wiesmoor. Am Donnerstag zwischen 12.55 Uhr und 13.30 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Kaufhauses an der Hauptstraße mit einem silbernen Audi A6 zusammen. Der Audi stand in unmittelbarer Nähe zu einem Discounter und wurde an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter 04944 914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell