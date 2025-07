Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Warnung vor Trickdiebstahl

Die Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Trickdieben in Südbrookmerland. Am Mittwoch gegen 13.20 Uhr sprach ein etwa 40 bis 45 Jahre alter Mann eine 81-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Discounters an der Ekelser Straße an. Er nutzte offenbar den Moment, als die Seniorin ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos laden wollte, und verwickelte sie in ein Gespräch. Der Mann erklärte mit starkem Akzent, er hätte Zahnschmerzen und würde eine Apotheke oder einen Zahnarzt suchen, zeigte ihr dabei auch seinen Mundraum. Als das Gespräch längst beendet war, stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse mit Ausweisen und Bargeld fehlte. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Mann wird beschrieben als schlank und etwa 1,80 Meter groß. Er hatte kurze schwarze Haare, einen dunkleren Teint und trug schwarze Kleidung. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder ebenfalls von dieser Person angesprochen wurden, werden gebeten, sich unter 04942 204200 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Aurich - E-Scooter-Fahrerin kollidiert mit Fußgängerin

In der Auricher Fußgängerzone kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einer Fußgängerin. Gegen 14.25 Uhr fuhr eine 28-jährige Frau widerrechtlich auf einem E-Scooter durch die Auricher Fußgängerzone und stieß auf dem Marktplatz mit einer 60-jährigen Fußgängerin zusammen. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt. Gegen die 28-jährige E-Scooter-Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

