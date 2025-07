Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dunum - Tödlicher Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Dunum - Tödlicher Verkehrsunfall

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Dunum (Samtgemeinde Esens) ums Leben gekommen. Die Frau aus Aurich war gegen 18.20 Uhr mit einem Renault auf der Auricher Straße (L 8) aus Ogenbargen kommend in Fahrtrichtung Esens unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache geriet die 23-jährige in einer langgezogenen Linkskurve offenbar leicht auf die Gegenfahrbahn und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 23-Jährige erlitt tödliche Verletzungen. Auch ihr Hund, der sich mit im Fahrzeug befand, verstarb.

Die L 8 war für mehrere Stunden vollgesperrt. Für die Bergungsarbeiten war die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell