Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Unfall auf Kreuzung

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Unfall auf Kreuzung

Drei Personen sind am Sonntagmittag bei einem Unfall in Wittmund-Burhafe verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 53-jähriger BYD-Fahrer auf der L10 aus Esens kommend in Fahrtrichtung Wittmund. Auf der Kreuzung zur Hauptstraße stieß er mit einem 68-jährigen VW-Fahrer zusammen, der von der Hauptstraße aus die L10 in Richtung Bahnhofstraße überquerte. Beide Autofahrer sowie die Beifahrerin im VW wurden leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 65.000 Euro geschätzt.

