BPOL-TR: Präventionsmaßnahme der Bundespolizei Trier

Schoden (ots) - Am Samstagabend gegen 17:40 Uhr kam es im Bereich Schoden zu einem Flugunfall eines 36-jährigen Gleitschirmfliegers. Weil er sich in der Höhe verschätzte, verfing der 36-Jährige sich mit seinem Gleitschirm in der Oberleitung der Bahnstrecke Saarburg - Trier und blieb dort hängen. Glücklicherweise konnte der Mann sich selbst aus seiner misslichen Lage befreien und blieb unverletzt. Nach erfolgter ...

