Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mithilfe von aufmerksamen Zeugen geklärt

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 15.05.2025, gegen 10:40 Uhr befuhr eine 75-jährige mit ihrer Mercedes-Benz C-Klasse die B9 auf der linken Fahrspur in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Aufgrund der aktuellen Baustelle auf der B9 Höhe der Ausfahrt Dudenhofen / Römerberg wird der Verkehr von der linken auf die rechte Spur geleitet. Die Fahrerin des PKW wechselte zu spät auf die rechte Spur und kollidierte infolgedessen mit Pylonen, welche auf der linken Spur aufgestellt waren. Trotz ihres stark beschädigten PKW setzte die 75-jährige ihre Fahrt unbeirrt fort. Ein 35-jähriger aufmerksamer Verkehrsteilnehmer beobachtete den Vorfall, fuhr der Unfallverursacherin hinterher und verständigte zeitgleich die Polizei. Auf einem Parkplatz in Speyer-Nord konnte die Fahrzeugführerin einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 75-jährige durch die gesplitterte Windschutzscheibe oberflächliche Verletzungen im Bereich des Kinns erlitt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von 5.000 Euro. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Führerscheinstelle wird über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

