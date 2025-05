Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach Einbruch in ein Fahrradgeschäft

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 14.05.2025, gegen 22:20 Uhr teilte eine Zeugin der Polizei Speyer mit, dass sie in der Straße "Im Geißhorn" eine Person beobachten könne, welcher aus einem zerstörten Schaufenster eines Fahrradgeschäfts aussteigen und mit dem Fahrrad in Richtung der Franz-Kirrmeier-Straße davonfahren würde. Als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, war die beschriebene Person gerade dabei, ein weiteres Fahrrad aus dem zerstörten Schaufenster rauszutragen. Der 34-jährige Beschuldigte wurde vor Ort durch die Polizeibeamten widerstandslos festgenommen. Bei der Personendurchsuchung konnte ein Küchenmesser, sowie drei faustgroße Steine festgestellt werden. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der 34-jährige Beschuldigte bereits zwei hochwertige Fahrräder aus dem Fahrradgeschäft entwendet und unweit von der Tatörtlichkeit zur Abholung bereitgelegt hatte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten vor Ort war der Beschuldigte demnach dabei, das dritte hochwertige Fahrrad zu entwenden. Der Gesamtwert der drei hochwertigen E-Bikes beträgt rund 16.300 Euro. Die entstandene Schadenshöhe am Schaufenster beträgt circa 2.000 Euro.

