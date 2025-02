POL-BI: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Unbekannter beschädigte am Sonntag, 16.02.2025, vier an der Kammerratsheide geparkte PKW. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16:00 Uhr parkte ein Bielefelder seinen Mini Clubman an der Straße der Kammerratsheide. Als er zurückkehrte, bemerkte er, dass der vordere rechte Reifen zerstochen worden war. Die Fahrerin eines VW Golf mit Gütersloher Kennzeichen stellte gegen 17:30 Uhr an ihrem Fahrzeug einen beschädigten Reifen fest. Der ...

