POL-BI: Zwei gescheiterte Einbrüche am Rubensweg

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Hoberge-Uerentrup - Am Freitag, 14.02.2025, brachen unbekannte Täter in ein Haus am Gehsenweg ein. Sie entwendeten einen Safe, eine Reisetasche und Schmuck. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 11:30 Uhr und 22:00 Uhr drangen die Täter gewaltsam in das Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und entkamen schließlich in eine unbekannte Richtung mit ihrer Beute. Bereits am Mittwoch, 12.02.2025, brachen Unbekannte in ...

mehr