POL-BI: Reifenstecher gesucht

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Ein bisher unbekannter Täter beschädigte in der Nacht auf Freitag, 14.02.2025, die rechten Außenspiegel an vier Fahrzeugen am Siekerwall. Betroffen waren vier Fahrzeuge, die zwischen 21:30 Uhr am Donnerstag und 08:00 Uhr am Freitag seitlich am Fahrbahnrand standen, darunter ein weißer VW T-Roc, ein schwarzer Audi Q2, ein grauer Audi Q3 und ein weißer Hyundai. Hinweise zu dem ...

