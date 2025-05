Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dreiste Diebe

Mutterstadt (ots)

Zu einem Diebstahl kam es am Mittwochabend in einem Schwimmbad in Mutterstadt (Waldstraße). Drei minderjährige Kinder im Alter von elf und dreizehn Jahren wurden beobachtet, wie sie auf der Liegewiese abgelegte Rucksäcke anderer Badegäste durchsuchten und hierbei unter anderem Bargeld entnahmen. Durch die vor Ort eingetroffenen Polizeibeamten der Polizeiinspektion Schifferstadt konnten im weiteren Verlauf bei den drei Kindern Bargeld und weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Ein Strafverfahren erwartet die jungen Diebe keines, da sie nicht strafmündig sind. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jungs von Erziehungsberechtigen abgeholt.

