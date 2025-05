Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorradfahrer gestürzt

Speyer (ots)

Am Mittwoch, den 14.05.2025, gegen 19:25 Uhr befuhr ein 19-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki Ninja die Stockholmer Straße entlang. In einer Linkskurve verlor der Motorradfahrer die Kontrolle über das Motorrad und stürzte ohne Fremdbeteiligung zu Boden. Durch den Sturz erlitt der 19-jährige Fahrer mehrere Schürfwunden am Rücken und Ellenbogen und klagte über Schulterschmerzen. Der Motorradfahrer wurde zur medizinischen Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Durch den Sturz verbog sich die Gabel des Motorrades, welches nicht mehr fahrbereit war.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell