Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Unbekannter schlägt Mann mit einer Glasflasche - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Tempelhof-Schöneberg (ots)

Am Abend des Ostermontags griff ein Unbekannter am Bahnhof Südkreuz einen Mann mit einer Bierflasche an. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden. Der Täter floh.

Gegen 18:45 Uhr schlug der bisher Unbekannte auf der Rolltreppe vom Ringbahnsteig zum Bahnsteig 1 dem männlichen Geschädigten mit der Glasflasche in das Gesicht. Weiterhin packte der Angreifer das Opfer am Jackenkragen und trat in Richtung dessen Oberkörper. Anschließend floh der Tatverdächtige.

Die alarmierte Bundespolizei leistete Erste-Hilfe bis zum Eintreffen der angeforderten Rettungskräfte. Der 52-Jährige pakistanische Staatsangehörige erlitt durch die Tritte und den Flaschenschlag leichte Verletzungen. Rettungskräfte verbrachten das Opfer in ein naheliegendes Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Polizistinnen und Polizisten sicherten die Videosequenzen der Überwachungskameras. Die Aufnahmen bestätigten die Tathandlung. Die Ursache des Angriffs ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den aktuell noch unbekannten Angreifer ein. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder zur Identität des mutmaßlichen Täters machen können, werden gebeten sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell