BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprayer fest

Forst (Spree-Neiße) (ots) - Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen deckte die Bundespolizei am Samstag die Einschleusung von zwei Personen auf. Die Einsatzkräfte nahmen zwei mutmaßliche Schleuser vorläufig fest. Um 1:45 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamten in der Kontrollstelle an der Autobahn 15 den Fahrer eines PKW mit polnischen ...

