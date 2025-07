Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Zeugen nach Unfall in Burhafe gesucht

Friedeburg - Autofahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zeugen nach Unfall in Burhafe gesucht

Im Rahmen der Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag auf einer Kreuzung in Wittmund-Burhafe ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 12 Uhr war ein BYD-Fahrer auf der L 10 in Fahrtrichtung Wittmund mit einem VW-Fahrer kollidiert, der von rechts aus der Hauptstraße kam. Beide Autofahrer und eine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei bittet nun Zeugen des Unfalls, insbesondere einen Spaziergänger mit Hund, der dort die Kreuzung zu Fuß überquerte, sich unter 04462 9110 zu melden.

Friedeburg - Autofahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Friedeburg schwer verletzt worden. Ein 21-jähriger Mazda-Fahrer war gegen 6.50 Uhr auf der Straße Hohemoor aus Richtung Horsten unterwegs und verlor in einer Kurve nach ersten Erkenntnissen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten 21-Jährigen ins Krankenhaus. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell