Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Vor einem Supermarkt am Dreekamp in Aurich hat sich am Montag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken einen blauen Hyundai Tucson an der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher fuhr unerlaubt davon. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Aurich - Unfallflucht am ZOB

Eine Unfallflucht hat sich am Dienstag in der Auricher Innenstadt ereignet. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer touchierte vor einer ehemaligen Pizzeria am ZOB einen schwarzen Opel Corsa und verursachte Sachschaden. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

Norden - Unfallflucht

In der Gartenstraße in Norden ist ein Auto beschädigt worden. Zwischen Montag, 18.30 Uhr, und Dienstag, 11.30 Uhr, stieß ein unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 24 gegen einen roten Mitsubishi Space Star. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

