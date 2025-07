Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Neuharlingersiel - Unfallflucht

Ochtersum - Lagerhalle in Brand geraten

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Neuharlingersiel - Unfallflucht

In Neuharlingersiel kam es in der Nacht zu Dienstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 9.50 Uhr, auf einem Parkplatz in der Straße Bettenwarfen einen blauen VW Caddy. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04971 926500 entgegen.

Brandgeschehen

Ochtersum - Lagerhalle in Brand geraten

Im Meerkampweg in Ochtersum ist in der Nacht zu Donnerstag eine Lagerhalle in Brand geraten. Aus noch ungeklärter Ursache fing auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebes eine Lagerhalle mit Fahrzeugen Feuer. Die Leitstelle wurde gegen 2.15 Uhr alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Halle bereits in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. In dem betroffenen Gebäude wurden durch die Flammen mehrere Pkws, Motorräder und ein Foodtruck zerstört. Ein angrenzendes Nebengebäude wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell