Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Böse Überraschung nach dem Einkauf

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Alstätter Straße;

Unfallzeit: 26.07.2025, zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr;

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Gronau hat ein Unbekannter gegen Samstagvormittag ein dort stehendes Auto angefahren. An dem grauen Opel Meriva entstand an der Fahrerseite ein Sachschaden. Der Verursacher verließ unerlaubt den Unfallort an der Alstätter Straße. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell