Ulm (ots) - Um 12.50 Uhr war eine 16-Jährige und ihre gleichaltrige Freundin in der Hans-Liebherr-Straße zu Fuß unterwegs. Die beiden gingen am Fußweg hinter dem Schulgebäude an den Gleisen entlang. Dabei erkannten die jungen Mädchen einen Mann, der bei heruntergelassener Hose an seinem erigierten ...

mehr