POL-UL: (BC) Biberach - Mann zieht blank

Am Montag stand in Biberach ein Exhibitionist am Radweg nahe der Realschule. Nun sucht die Polizei Zeugen und die beiden Mädchen, die den Mann beobachtet hatten.

Um 12.50 Uhr war eine 16-Jährige und ihre gleichaltrige Freundin in der Hans-Liebherr-Straße zu Fuß unterwegs. Die beiden gingen am Fußweg hinter dem Schulgebäude an den Gleisen entlang. Dabei erkannten die jungen Mädchen einen Mann, der bei heruntergelassener Hose an seinem erigierten Geschlechtsteil Hand anlegte. Als er die beiden Mädchen sah, zog er wohl seine Hose wieder hoch und ging in Richtung Schule davon. Die jungen Frauen handelten richtig und informierten die Polizei. Die fahndete sofort nach dem Unbekannten. Der war mittlerweile verschwunden. Der Unbekannte soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und ca. 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Der leicht übergewichtig wirkende Mann mit sehr kurzen braun-grauem Haar trug ein dunkles Oberteil und eine schwarze Arbeitshose mit reflektierenden Streifen. Außerdem trug er eine silberne Armbanduhr. Wie die Polizei weiter berichtet, sei der Mann bereits im März oder April 2025 an gleicher Stelle den Zeuginnen aufgefallen. Damals kam es von dem Unbekannten zu einer identischen Verhaltensweise mit heruntergelassener Hose. Die Polizei wurde damals nicht verständigt. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Kriminalkommissariat Biberach übernommen und dauern an. Die Geschädigten und weitere Zeugen für die Taten können sich unter der Tel. 07351/4470 melden.

Tipp der Polizei: Exhibitionisten wollen Angst machen oder Aufmerksamkeit erregen. Doch die Opfer können nicht abschätzen, was folgt. Gehen Sie also weiter und nehmen Sie von dem Täter scheinbar keine Notiz. Melden Sie sich anschließend sofort bei Ihrer Polizei: Sich wehren heißt auch, Anzeige zu erstatten. Die Polizei hat mit Ihren Informationen, wie der Täter ausgesehen hat, gute Möglichkeiten, ihn zu ermitteln. Wichtig: Merken Sie sich in erster Linie Narben, Hautverfärbungen und Tätowierungen. Das hilft der Polizei bei der Suche.

