POL-UL: (BC) Laupheim - Kennzeichen gestohlen

Den Dieb von Autokennzeichen hat eine Autobesitzerin am Mittwoch noch wegfahren sehen.

Ulm (ots)

Zwischen 19.15 Uhr und 20.30 Uhr hatte der schwarze Audi A3 in der Kapellenstraße auf Höhe einer Gaststätte geparkt. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückgekehrt war, stellte sie den Diebstahl fest. Die Frau sah noch einen weißen BMW in Richtung Marktplatz wegfahren. An diesem waren offenbar die Kennzeichen von dem Audi montiert. Am Steuer des weißen BMW, vermutlich 5er, saß ein Mann so um die 30 Jahre. Der hatte kurze schwarze Haare und einen dunklen Bart. Der hatte wohl kurz zuvor die beiden Kennzeichenschilder am Audi weggerissen und sein Auto damit versehen. Die Polizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Unbekannten.

