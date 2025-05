POL-UN: Bergkamen - Unbekannte führen Sprengstoffexplosion an einem geparkten Pkw herbei

Selm (ots) - Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Dienstag (27.05.2025), 21.15 Uhr und Mittwoch (28.05.2025), 05.45 Uhr durch ein Fenster Zutritt zu einem Fitnesscenter am Sandforter Weg in Selm verschafft. Dort durchwühlten sie einen Büroraum. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise zum Einbruch in den Komplex und zu den unbekannten Tätern bitte an die Polizei in Werne: 02389 921 3420, 02303 921 0 ...

