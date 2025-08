Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Einbruch in Schule

Unbekannte sind am Wochenende in eine Schule in Ihlow eingebrochen. Die Täter zerstörten zwischen Freitag, 8.30 Uhr, und Samstag, 20.30 Uhr, mehrere Fenster des Schulgebäudes im Weener Weg und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3.000 Euro. Die Polizei bittet unter 04941 606215 um Hinweise.

Verkehrsgeschehen

Norden - E-Scooter-Fahrer war betrunken

Einen betrunkenen Jugendlichen auf einem E-Scooter hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen in Norden gestoppt. Der 16-Jährige fuhr gegen 4 Uhr im Dörper Weg und hatte einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille. Dem Jugendlichen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Norddeich - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es bereits am vorvergangenen Freitag in Norddeich. Auf einem Parkplatz in der Deichstraße touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer am 25. Juli zwischen 11 Uhr und 16 Uhr einen Opel Corsa. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher flüchtete. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

