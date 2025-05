Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Wohnhaus gerät innerhalb weniger Tage erneut in Brand

Karlsruhe (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache brach am Donnerstagmittag in Pfinztal-Kleinsteinbach im Dachstuhl eines in der Sanierung befindlichen Mehrfamilienhauses in der Pforzheimer Straße ein Brand aus. Bereits am 01.05.2025 waren Polizei und Feuerwehr wegen eines ausgebrochenen Feuers im Dachstuhl des gleichen Objekts im Einsatz.

Gegen 12:50 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus dem Wohnhaus gemeldet, der sich zu einem Dachstuhlbrand entwickelte. Mehrere Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren in der Folge im Einsatz. Das Gebäude war zum Brandausbruch unbewohnt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nachmittagsstunden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro.

Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Bundesstraße 10 zwischen Pfinztal-Kleinsteinbach und Remchingen gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr konnte gegen 16:45 Uhr wieder freigegeben werden.

Ob das Ereignis im Zusammenhang mit dem vorherigen Brandgeschehen steht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bislang nicht. Der Polizeiposten Pfinztal führt die weiteren Ermittlungen zur Brandursache.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell