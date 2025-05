Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Streit eskaliert und endet in einer gefährlichen Körperverletzung

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein Streit zwischen jungen Männern eskalierte offenbar am frühen Sonntagmorgen und endete mit zwei Leicht- und zwei Schwerverletzten.

Ersten Ermittlungen zufolge gerieten zwei Männer offenbar zunächst gegen 01:00 Uhr am Sonntagmorgen vor einer Gaststätte in der Stadtgrabenstraße in einen Streit, der eine körperliche Auseinandersetzung nach sich zog. Gegen 02:50 Uhr trafen die beiden Kontrahenten, wohl nach vorheriger Verabredung, in Begleitung weiterer junger Männer im Bereich der Handelslehranstalt erneut aufeinander. Hierbei sollen mehrere männliche Personen mutmaßlich mit Messern und Glasscherben die Geschädigten attackiert und diese mit Stichen und Schnitten verletzt haben. Vier der fünf Opfer konnten im weiteren Verlauf offenbar vor den Tätern fliehen und begaben sich zur Behandlung ihrer Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Ein 20-Jähriger, der bei dem Angriff schwer verletzt wurde, brach wohl nach kurzer Flucht zusammen. Er konnte kurze Zeit später von Polizeikräften in unmittelbarer Tatortnähe aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Insgesamt erlitten zwei Opfer schwere Verletzungen, die zwar eine stationäre Behandlung in einem Krankenhaus nach sich zogen, nach aktuellem Stand wohl aber nicht lebensgefährlich sind. Zwei junge Männer im Alter von 22 und 23 Jahren erlitten wohl nur leichte Verletzungen. Die fünfte Person soll unverletzt geblieben sein.

Aufgrund der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei konnten mehrere Tatverdächtige identifiziert werden. Die Ermittlungen zur Tat und den Hintergründen hat das Kriminalkommissariat Bruchsal übernommen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Anna Breite-Diehl, Polizeipräsidium Karlsruhe

