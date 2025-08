Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Mann angegriffen

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Mann angegriffen

Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag in Aurich angegriffen und verletzt geworden. Gegen 0.40 Uhr meldete sich an einem Kiosk in der Norderstraße eine verletzte Person. Der 25-jährige Mann hatte eine blutende Verletzung am Oberschenkel. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Nach ersten Erkenntnissen war er zuvor am Georgswall mit einem anderen Mann in eine zunächst verbale Auseinandersetzung geraten. Im weiteren Verlauf soll der Mann den 25-Jährigen angegriffen haben und dann fußläufig geflüchtet sein. Intensive Fahndungsmaßnahmen der Polizei im Stadtbereich verliefen negativ. Im Nachgang konnte ein 24-Jähriger als Tatverdächtiger ermittelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell