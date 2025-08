Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Vandalismus in Schule

Norden - Bei Auffahrunfall verletzt

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Aurich - Unfallzeuge gesucht

Moordorf - Unfallflucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großheide - Vandalismus in Schule

In einer Grundschule in Großheide kam es zu Vandalismus. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, verschafften sich bislang Unbekannte im Poppenweg gewaltsam Zutritt zum Schulgebäude. Im Obergeschoss wurde unter anderem die Deckenverkleidung beschädigt. Der Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04936 912760.

Verkehrsgeschehen

Norden - Bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Norden ist am Dienstag ein Autofahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr gegen 12 Uhr ein 70-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Osterstraße in Richtung B 72. Er erkannte offenbar zu spät, dass vor ihm ein 80-jähriger Skoda-Fahrer verkehrsbedingt abbremste und fuhr hinten auf. Der Skoda-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag von 1.000 Euro geschätzt.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei in Norden. Am Mittwoch zwischen 6.40 Uhr und 13.05 Uhr rangierte ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Straße Glückauf. Er beschädigte einen schwarzen VW Passat und fuhr dann unerlaubt davon. Bei dem Fahrzeug des Verursachers soll es sich um einen roten Pkw gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallzeuge gesucht

Auf einem Parkplatz in der Wallinghausener Straße hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Zwischen 7.50 Uhr und 12.45 Uhr touchierte ein VW-Fahrer vor einem Dialysezentrum einen grauen Audi A6 und flüchtete anschließend. Ein Zeuge informierte die Halterin des Audi, ist aber namentlich leider nicht bekannt. Dieser Zeuge wird gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Moordorf - Unfallflucht

Zu einer Unfallflucht kam es am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11.40 Uhr in Moordorf. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Textilhandels an der Marktstraße gegen einen roten Mitsubishi Space Star. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Der Verursacher entfernte sich im Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell