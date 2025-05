Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Betrug durch falsche Bankmitarbeiterin

Altenberge (ots)

Am Montag (05.05.) ist eine Seniorin aus Altenberge von einer angeblichen Sparkassenmitarbeiterin angerufen worden. Sei sagte der Frau, dass es auf ihrem Konto mehrere Zugriffe von einem fremden Rechner gegeben habe. Angeblich hätten mehrere Personen von dem Konto der Altenbergerin Geld abgebucht. Um diese Beträge wieder zurückbuchen zu können, sollte die Frau eine Push-Tan freigeben, was sie auch tat. Die Unbekannte sagte dann, dass sie sich am nächsten Tag noch einmal melden werde. Die Altenbergerin rief kurze Zeit später bei ihrem Geldinstitut an. Nach Rücksprache mit der echten Bankmitarbeiterin klärte sich der Betrug auf. Die Betrüger erbeuteten einen geringen sechsstelligen Betrag. Die Polizei warnt nochmal eindringlich vor dieser und anderen Betrugsmaschen. Klären Sie auch in ihrem familiären Umfeld Personen über diese Betrugsmaschen auf. Niemals wird ein Polizist, ein Bankmitarbeiter oder ein Staatsanwalt Sie nach Ihren finanziellen Verhältnissen fragen. Geben Sie niemals persönliche Informationen an Unbekannte weiter und lassen Sie sich von den Anrufern auch nicht unter Druck setzen. Wenn Sie den geringsten Verdacht haben, dass an der Geschichte, die Ihnen am Telefon erzählt wird, etwas nicht stimmt: Legen Sie auf und rufen Sie die Polizei an.

