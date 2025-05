Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Grafschaft Bentheim, Unfallzeuge gesucht, Radfahrer nach Sturz gestorben

Neuenkirchen, Grafschaft Bentheim (ots)

In Neuenkirchen ereignete sich bereits am Freitag (04.04.2025) gegen 16.30 Uhr auf dem Bergweg, in Höhe der Fahrradstraße, ein Verkehrsunfall mit einem Radfahrer. Der Mann kam zu Fall und wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Infolge der erheblichen Verletzungen verstarb der Mann später.

Nach Aussagen von Ersthelfern hat es einen Zeugen dieses Unfalls gegeben, der den Unfallhergang schilderte. Der unbekannte Zeuge gab dabei an, dass er lediglich zu Besuch in Neuenkirchen sei und im Bereich der Grafschaft Bentheim wohne. Bei Eintreffen der Polizei am Unfallort war der Mann nicht mehr vor Ort.

Die Polizei sucht diesen Mann als Zeugen sowie eventuelle weitere Personen, die den Unfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971-938-4215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell