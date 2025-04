Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrzeugscheiben eingeschlagen - Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gera. Im Zeitraum vom 23.04.2025, 15:00 Uhr bis 24.04.2025, 11:30 Uhr kam es im Bereich der Seydelstraße in Gera zur Sachbeschädigung an zwei geparkten Fahrzeugen. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Pkw einer 65-Jährigen und den eines Autohauses. In beiden Fällen wurden die Seitenscheiben der Fahrzeuge beschädigt, sodass ein geschätzter Gesamtschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Sowohl die 65-Jährige als auch ein Mitarbeiter des Autohauses informierten nach dem Auffinden ihrer beschädigten Fahrzeuge die Polizei. Diese hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zu einem möglichen Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829 - 0 bei der Polizei zu melden. (Bezugsnummer: 0104746/2025) (SR)

