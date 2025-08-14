POL-BOR: Schöppingen - Diebstahl aus Firmenfahrzeug
Schöppingen (ots)
Tatort: Schöppingen, Hauptstraße;
Tatzeit: zwischen 13.08.2025, 18.30 Uhr und 14.08.2025, 06.30 Uhr;
Mehrere Werkzeuge aus einem Firmenfahrzeug gestohlen haben unbekannte Täter in Schöppingen. Der Wagen stand an der Hauptstraße geparkt. Die Diebe öffneten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen gewaltsam die Hecktür. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)
