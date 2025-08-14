PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer kollidiert mit Pkw

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Werther Straße / Wiesenstraße; Unfallzeit: 13.08.2025, 16.55 Uhr;

Schwerste Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Bocholt erlitten. Der 87-Jährige war am Mittwochnachmittag auf dem Radweg der Werther Straße in Richtung Wiesenstraße unterwegs. In Höhe einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer bog er nach links auf die Fahrbahn der Werther Straße ein und stieß mit dem Pkw einer 64-Jährigen zusammen, die in gleicher Richtung fuhr. Der Verletzte wurde von Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
