PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: zwischen 04.08.2025, 09.00 Uhr und 06.08.2025, 12.30 Uhr; Einen blauen Renault Zoe angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto stand zwischen Montagmorgen und Mittwochmittag auf einem Parkplatz einer Firma an der Ochtruper Straße. Der Unfallflüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to),
Müzeyyen Sander (ms), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:48

    POL-BOR: Heek - Mehrere Fahrzeuge durch Mähdrescher beschädigt und geflüchtet

    Heek (ots) - Unfallort: Heek-Nienborg, Wichumer Straße; Unfallzeit: 12.08.2025, 20.40 Uhr; Vier Fahrzeuge beschädigt hat ein unbekannter Fahrer eines Mähdreschers in Heek. Am Dienstagabend gegen 20.40 Uhr standen die geparkten Autos auf dem Grünstreifen neben der Fahrbahn der Wichumer Straße. Ein schwarzer Hyundai i30, ein schwarzer Audi A4 und ein schwarzer VW ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:13

    POL-BOR: Velen-Ramsdorf- Radfahrer kollidiert mit Pkw

    Velen (ots) - Unfallort: Velen-Ramsdort, K14 / Kloaver Blatt; Unfallzeit: 12.08.2025, 18.47 Uhr; Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Velen-Ramsdorf erlitten. Der 19-jährige Velener fuhr gegen 18.47 Uhr die Straße Kloaver Blatt auf die Holthausener Straße und übersieht einen 22-jährigen Velener, der mit seinem Auto in Richtung Velen unterwegs war. Beide kollidierten ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:12

    POL-BOR: Rhede - Einbruch in Neubau

    Rhede (ots) - Tatort: Rhede, Hoher Esch; Tatzeit: zwischen 11.08.2025, 19.30 Uhr und 12.08.2025, 10.00 Uhr; In einen Neubau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hoher Esch in Rhede. Die Einbrecher öffneten zwischen Montagabend und Dienstagabend gewaltsam ein Vorhängeschloss und gelangten so in das Innere des Rohbaus. Die Unbekannten entwendeten Kupferkabel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren