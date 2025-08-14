Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: zwischen 04.08.2025, 09.00 Uhr und 06.08.2025, 12.30 Uhr; Einen blauen Renault Zoe angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Gronau. Das Auto stand zwischen Montagmorgen und Mittwochmittag auf einem Parkplatz einer Firma an der Ochtruper Straße. Der Unfallflüchtige beschädigte das Fahrzeug hinten rechts am Kotflügel und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell