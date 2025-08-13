POL-BOR: Velen-Ramsdorf- Radfahrer kollidiert mit Pkw

Raesfeld (ots) - Unfallort: Raesfeld, An der Windmühle; Unfallzeit: 12.08.2025, 21.50 Uhr; Bei einem Alleinunfall mit einem E-Scooter hat sich am Dienstagabend eine 36-Jährige in Raesfeld schwer verletzt. Die Raesfelderin befuhr gegen 21.50 Uhr die Straße An der Windmühle. Als sie auf das Friedhofsgelände fahren wollte, blieb sie am halb geöffneten Eisentor hängen und kam zu Fall. Der Rettungswagen brachte die ...

