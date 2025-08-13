PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf- Radfahrer kollidiert mit Pkw

Velen (ots)

Unfallort: Velen-Ramsdort, K14 / Kloaver Blatt;

Unfallzeit: 12.08.2025, 18.47 Uhr;

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Velen-Ramsdorf erlitten. Der 19-jährige Velener fuhr gegen 18.47 Uhr die Straße Kloaver Blatt auf die Holthausener Straße und übersieht einen 22-jährigen Velener, der mit seinem Auto in Richtung Velen unterwegs war. Beide kollidierten und der Radfahrer kam zu Fall. Rettungskräfte versorgten den Verletzten am Unfallort und brachten ihn anschließend in eine Klinik. (sb)

