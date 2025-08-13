POL-BOR: Rhede - Einbruch in Neubau
Rhede (ots)
Tatort: Rhede, Hoher Esch;
Tatzeit: zwischen 11.08.2025, 19.30 Uhr und 12.08.2025, 10.00 Uhr;
In einen Neubau eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hoher Esch in Rhede. Die Einbrecher öffneten zwischen Montagabend und Dienstagabend gewaltsam ein Vorhängeschloss und gelangten so in das Innere des Rohbaus. Die Unbekannten entwendeten Kupferkabel. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)
