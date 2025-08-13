Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Diebstahl aus Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Biemenhorst, Schulstraße;

Tatzeit: zwischen 10.08.2025, 15.00 Uhr und 12.08.2025, 12.00 Uhr;

Bargeld aus einem geparkten Pkw gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt-Biemenhorst. Dazu kam es zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmittag an der Schulstraße. Der schwarze VW Golf stand auf einem Parkplatz eines Einfamilienhauses, als die Täter auf unbekannte Weise in das Auto gelangten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell